Volkswagen toglie i veli dalla ID. Extreme Concept: la ID.4 come non l'avete mai vista

Di recente la Volkswagen ID.4 GTX ha dimostrato di essere piuttosto capace in offroad siglando un Guinness World Record tra le auto EV raggiungendo quasi 6.000 metri di quota, e ora la casa di Wolfsburg ha tolto i veli dalla ID. Extreme Concept, una versione ancor più estrema del SUV elettrico della casa.

In realtà si tratta di un’evoluzione della stessa ID.4 GTX, un prototipo nato proprio partendo da una delle vetture utilizzate per lo sviluppo che però è stata dotata di vari accorgimenti volti a renderla più capace quando il terreno si fa più serio, e chissà che questa concept non sia un anticipazione di una serie di componenti che potranno essere ordinati in un secondo momenti dai proprietari del SUV Volkswagen.

La vettura è stata presentata in occasione del raduno annuale VW dedicato alle auto elettriche tenutosi a Locarno, in Svizzera, e si basa dunque su una ID.4 GTX che ha però ricevuto un aggiornamento software che ha portato la potenza a 387 CV, ossia un incremento di ben 88 CV rispetto all’auto da cui deriva.

In termini estetici invece saltano subito all’occhio i nuovi cerchioni OZ Racing da 18 pollici che calzano pneumatici specifici per il fuoristrada, a cui si aggiunge un fondo completamente carenato per proteggere la vettura da eventuali rocce e nuove sospensioni rialzate e tarate appositamente per la guida offroad.

Il frontale della vettura si fa più aggressivo grazie ad un “bull-bar” tubolare e ad un nuovo paraurti che offre angoli di attacco superiori. Sul tetto invece ci sono barre portatutto che sostengono un portapacchi da tetto con tanto di fanaleria LED aggiuntiva per illuminare a giorno la strada di fronte al mezzo.

“Siamo davvero impazienti di scoprire come reagiscono i fan dell'elettromobilità al veicolo. Sulla base del feedback della nostra community, decideremo come procedere con il progetto", afferma Silke Bagschik, capo della linea di prodotti MEB di VW, e chissà che non possa diventare una versione di produzione (nel frattempo non perdetevi la nostra prova su strada della Volkswagen ID.4).