Volkswagen Tiguan sarà più robusto e aggressivo con questa versione Peak Edition Trim

Il recente deposito di marchio "Tiguan Peak Edition" da parte di Volkswagen presso l'USPTO il 28 luglio 2023 suggerisce che la Volkswagen Tiguan del 2024 potrebbe subire un restyling e diventare più robusta.

Vi avevamo già fatto vedere dei render sulla possibile Volkswagen Tiguan del 2024, adesso però pare che il gruppo sia davvero pronto al lancio di questo nuovo veicolo. Anche se non siamo in possesso di dettagli specifici sulle caratteristiche della Tiguan Peak Edition, è possibile immaginare che avrà elementi estetici e funzionali che la renderanno più aggressiva e distintiva.

Potrebbero essere apportate modifiche ai paraurti, alle protezioni inferiori, alle sospensioni o agli accessori esterni che le conferiranno un look più avventuroso. In generale, la produzione Tiguan Peak Edition probabilmente otterrà aggiornamenti simili trovati sull'Atlas, incluso il rivestimento della parte inferiore del corpo, ruote nere con pneumatici per tutti i terreni, accenti esterni neri e interni unici con cuciture arancioni. Si parla inoltre di due nuovi colori, Avocado Green e Pure Grey.

Infine pare che l'Atlas Peak Edition non riceverà alcun aggiornamento delle prestazioni. Ciò significa che monterà il suo solito motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che erogherà una potenza di 184 cavalli con 221 Nm di coppia attraverso una trasmissione automatica a otto velocità.

Malgrado la domanda di veicoli elettrici non sia particolarmente entusiasmante per Volkswagen, la compagnia è anche pronta anche a lanciare un nuovo Pick-up, il cui nome potrebbe essere Tarokko.