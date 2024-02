Ecco la nuova Volkswagen Tiguan, anche Plug-in Hybrid con 100 km di autonomia elettrica

La terza generazione di Volkswagen Tiguan debutta ufficialmente in versione del tutto rivisitata e con nuove soluzioni Plug-in Hybrid, capaci di promettere fino a 100 km di autonomia elettrica.

Una tale autonomia Full Electric si deve anche al nuovo design più smussato, che ha portato l’aerodinamica a 0,28 Cx al posto dei precedenti 0,33. La nuova gamma spazia dai due modelli Mild Hybrid a 48 V ai due Plug-in Hybrid fino a 100 km di autonomia, passando per due modelli TDI a gasolio. Grazie agli ottimi consumi e al motore turbo benzina da 1,5 litri, nuova Tiguan può arrivare ad avere fino a 800 km di autonomia totale.

Approfondiamo subito proprio le novità di Tiguan eHybrid, ovvero Plug-in. Questa motorizzazione è disponibile con 150 kW/204 CV oppure 200 kW/272 CV di potenza, con il motore elettrico del sistema che offre da solo 85 kW e 330 Nm di coppia. La batteria ha fatto un salto quantico in avanti: 19,7 kWh anziché i precedenti 10,6 kWh. Proprio grazie a questa nuova batteria l’autonomia passa dai 60 km ai 100 km circa della nuova versione. Migliorata anche la potenza di ricarica: dai 3,6 kWh passiamo agli 11 kW in AC, mentre in DC tocchiamo i 50 kW.

I modelli eTSI (Mild Hybrid 48 V) invece erogano 96 kW/130 CV oppure 110 kW/150 CV con motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri. Non solo ibrido però: ai clienti più conservatori nuova Tiguan offre due motori turbodiesel TDI da 110 kW/150 CV e 142 kW/193 CV. La Tiguan 2.0 TDI da 142 kW offre anche la trazione integrale 4MOTION di serie. Assenti invece, almeno in Italia, le due varianti benzina TSI, previste solo all’estero.

Internamente nuova Tiguan si fa notare per via del nuovo sistema modulare di infotainment di quarta generazione, il MIB4 che abbiamo messo alla prova su nuova Volkswagen ID.7. Il sistema funziona attraverso un display centrale da 12,9 pollici che, su richiesta, può diventare da 15 pollici. Per la prima volta sul modello fa inoltre il suo debutto ChatGPT che potrà rispondere a qualsiasi vostra domanda (sarà disponibile tramite aggiornamento).

Non abbiamo ancora il listino completo per l’Italia, possiamo però già dirvi che anche Tiguan sarà proposta in allestimento Edition Plus. Con soli 200 euro in più rispetto alla base Life, potete avere contenuti per un valore di 4.800 euro.