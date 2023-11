La nuova Volkswagen Tiguan è disponibile in Italia: quanto costa? Ecco i prezzi

Con l'arrivo della nuova Volkswagen Tiguan 2024 il marchio tedesco ha dimostrato di non essere pronto a stravolgere troppo le carte in tavola. Questo aggiornamento del piccolo suv tedesco porta alcune novità dal punto di vista tecnologico, ma quanto costa ora che finalmente è disponibile in Italia?

La Volkswagen Tiguan versione base con motore 1.5 TSI ACT Life 130 cavalli ha un prezzo di listino di partenza di 35.750 euro. Con il piano "progetto valore Volkswagen", che prevede 35 rate con anticipo di 6.700 euro, il prezzo finale passa a 31.166 euro tenendo conto del contributo di 4.584 euro delle concessionarie Volkswagen aderenti.

La Volkswagen Tiguan eHybrid con motore 1.4 TSI ibrido da 245 cavalli ha un prezzo di listino di 46.550 euro. Il contributo delle concessionarie qua passa a 5.295 euro che porta il prezzo finale a 37.550 euro (sempre con il progetto valore Volkswagen). Infine la versione Allspace parte da 48.000 euro con prezzo promozione di 45.311 euro al netto del contributo di 2.689 euro delle concessionarie aderenti.

Tiguan base e eHybrid offrono finanziamento con TAN al 6.99% e TAEG dell'8.07% per la Tiguan base (con rata finale di 20.499 euro) e 7.90% per la versione ibrida (con rata finale di 28.004 euro). Tiguan Allspace invece offre 35 rate (TAN 9.9% e TAEG 11.5%) con anticipo di 9.900 euro e rata finale di 26.621 euro.

Secondo alcuni Volkswagen avrebbe anche in porto una versione suv coupé della Tiguan, per il momento abbiamo solo qualche render e non è ancora detto che la casa tedesca sia intenzionata a offrire questa soluzione.