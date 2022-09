Volkswagen teme carenza vetro in Europa, finestrini acquistati in massa

Lo scorso marzo l’ormai ex CEO del Gruppo Volkswagen parlò dei danni della guerra sul mercato automotive, ovvero dello shortage di semiconduttori e molti altri componenti. Ebbene, ancora oggi il colosso tedesco teme problematiche nella catena di approvvigionamento come una grave carenza di vetro in Europa.

No, non ci stiamo sbagliando: secondo un recente report del Wall Street Journal, Volkswagen starebbe acquistando all’ingrosso parabrezza e finestrini poiché teme che l’aumento dei costi energetici in Europa possa innescare una mancanza di vetro nell’intero Vecchio Continente. Del resto, la produzione di vetro richiede un consumo particolarmente elevato di energia a causa della necessità di riscaldare sabbia, carbonato di sodio e calcare utilizzando il gas naturale. Come ben sappiamo, la Russia sta chiudendo i rubinetti a intermittenza e diminuendo le scorte a disposizione dell’Occidente.

A contribuire all’allarme è il grande produttore di birra tedesco Brauerei C. & A. Veltins, il quale ha abbandonato proprio la pratica di acquistare bottiglie di vetro durante l’anno in quanto i prezzi sono aumentati anche del 90%. Per tale ragione, esso stesso ha acquistato ben 50 milioni di bottiglie in un singolo ordine per sostenere la produzione annuale.

Allo stato attuale ovviamente c’è molta incertezza in merito a questa crisi, ma i primi segnali che ci lanciano i giganti di vari settori non vanno comunque sottovalutati.

Nel frattempo, il Gruppo Volkswagen sta festeggiando il +40% di BEV in Europa a inizio 2022.