Volkswagen Tayron 2025, sarà così il SUV a 7 posti sostituto della Tiguan?

Dopo la Taycan arriverà la Tayron? Volkswagen sembra voglia entrare nel complesso settore dei suv a 7 posti, un po' come .Dacia con il suo Bigster. La differenza è che Volkswagen non è un marchio economico. Vediamo però intanto di cosa stiamo parlando.

Volkswagen Tayron sarebbe il sostituto della ben nota Tiguan Allspace. Le prime immagini di questa variante a passo lungo, con due posti extra, hanno fatto capolino sui social network, svelando un design intrigante e innovativo. Attualmente siamo in possesso di alcune rendere orientati al mercato cinese, dove questo veicolo prende il nome di "Tiguan L Pro".

Sebbene questo veicolo erediti la sagoma della Tiguan, è stato apportato un redesign significativo per ospitare i due passeggeri aggiuntivi su retro, di fatto quindi una Tiguan molto atipica. Forse è proprio questo l'indizio principale per il Tayron? Questo dovrebbe essere lungo 4.735 metri, una misura notevole anche per le blasonate proposte concorrenti. Volkswagen Taycon supererebbe anche la nuova Tiguan a 5 posti di ben 19 centimetri e con un passo allungato di 11 centimetri.

Ma le novità non si fermano al design esterno. La Tayron abbraccerà l'ibridazione ricaricabile, superando le limitazioni tecniche del suo predecessore. Tayron avrà due varianti di motore da 204 e 272 cavalli, e una batteria potenziata a 19,7 kWh, l'autonomia in modalità completamente elettrica si attesta a quasi 100 km. Inoltre, la Tayron offrirà anche motori ibridi a 48 V, ampliando le opzioni di scelta per gli acquirenti attenti all'efficienza energetica.

La Tayron si preannuncia come un'opzione versatile e all'avanguardia nel competitivo panorama dei SUV a 7 posti. Resta solo da attendere il reveal ufficiale nei prossimi mesi e la comunicazione dei prezzi, aspetti che sicuramente attireranno l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Chissà se questo veicolo otterrà successo, nel mentre pare ci fossimo illusi che Volkswagen stessa attraversando un periodo di crisi. E invece, pare non sia così. Volkswagen ha registrato un 2023 in crescita.