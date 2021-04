Volkswagen Talagon: svelato il gigantesco crossover con motore V6

Volkswagen nell'aprile 2019 presentò il concept SMV al Salone di Shanghai, quel veicolo era la promessa di ampliamento della gamma SUV/crossover verso l'alto. Due anni dopo, allo stesso salone, arriva la versione di produzione: il Volkswagen Talagon.

L'azienda di Wolfsburg sceglie, come ci ha recentemente abituati, la "T" iniziale per il nome dei suoi SUV. Il Talagon è inoltre più grande del Volkswagen Atlas, venduto in molti paesi come Teramont, risultando così il modello più grande finora realizzato su piattaforma MQB.

Metro alla mano possiamo dirvi le dimensioni ufficiali: ben 5.152 millimetri di lunghezza, 2.002 mm di larghezza e 1.795 mm di larghezza, con un passo di 2.980 mm. Sono pochi i SUV in commercio più massicci, citiamo ad esempio Chevrolet Tahoe, GMC Yukon e Cadillac Escalade, dotato di un immenso schermo da 38 pollici.

Il Talagon è stato progettato in Cina dalla joint venture VW-FAW. Esteticamente sono andati sul sicuro, scegliendo il linguaggio già visto nei recenti SUV Volkswagen. Gli interni, che presentano tre file di sedili, hanno un cruscotto che ricorda quello della Golf, caratterizzato però dalla particolare console centrale, orizzontale e fluttuante. A rendere l'ambiente più confortevole ci pensa la pelle che adorna i sedili, sei o sette in base all'allestimento, la magnifica illuminazione ambientale e l'enorme tetto apribile.

Le dotazioni prevedono svariati propulsori; al vertice della gamma troviamo un V6 turbo da 2,5 litri in grado di produrre 299 CV e 500 Nm di coppia. La trazione è integrale con sistema 4Motion e il cambio è un automatico a doppia frizione a sette velocità.

Il Talagon non è l'unico grosso crossover presentato a Shanghai da Volkswagen: per l'assalto al mercato cinese sarà essenziale anche il Volkswagen ID.6, crossover completamente elettrico.