Volkswagen T-Roc, scoperta la versione elettrica ID.Roc: modello termico ci sarà ancora?

La Volkswagen T-Roc avrà un'erede elettrica. Manca l'ufficialità ma di fatto i piani per il B-Suv tedesco sembrerebbe segnati e a scoprirli sono stati i colleghi di CarBuzz. E' emerso infatti un marchio depositato presso l'ufficio islandese della proprietà internazionale che sarebbe inequivocabile.

La richiesta è avvenuta lo scorso 17 marzo 2024 e riguarda la registrazione del nome ID.Roc. Tenendo conto che fino ad oggi tutte le Volkswagen elettriche sono state identificate con l'acronimo di ID, come la recente Buzz GTX da 340 CV, è logico supporre che si tratti appunto dell'erede green del noto B-SUV.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia anche se bisognerà capire cosa ne sarà dell'attuale versione termica che sta registrando numeri importanti in Europa, Italia compresa. Basti pensare che nel 2023, con 32.566 immatricolazioni, è stata la Volkswagen più venduta in assoluto nel nostro Paese e il secondo B-SUV dietro solo alla Yaris Cross. Volumi quindi molto interessanti che difficilmente VW perderà archiviando definitivamente la versione termica in favore di una full electric.

L'attuale Volkswagen T-Roc, per cui è atteso un restyling nel 2025, è costruita su piattaforma MQB A1 condivisa con altri modelli del Gruppo, ma una versione BEV verrebbe realizzata su una linea dedicata, molto probabilmente la MEB dove si produce già l'ID.4 e che è molto versatile.

Tra l'altro non è da escludere che la ID.Roc, sempre che mai si farà, possa essere la gemella della nuova Audi Q2 e-tron, B-SUV elettrico di Ingolstadt che è stata di fatto annunciata la scorsa settimana. Audi ha infatti fatto sapere, tramite il CEO Gernot Dollner, di essere al lavoro su una Q2 green per il 2027, definita un "concetto di veicolo indipendente meraviglioso, unico e prodotto a Ingolstadt”.

E' probabile che le due auto siano strettamente imparentate quindi con stessa piattaforma e dimensioni pressochè identiche, ma diverse nelle finiture e nei dettagli. Attendiamo notizie più certe in merito.

