Volkswagen T-Roc Cabriolet addio: il SUV 'all'aria aperta' esce di produzione

Sembrava potesse farsi, e invece no. La Volkswagen T-Rock cabrio disponibile già dal 2020 dirà addio quest'anno. A tutti gli interessati: affrettatevi a configurarne una adesso se ne volete una.

Ebbene sì, Volkswagen ha annunciato ufficialmente la sospensione della produzione del SUV decappottabile T-Roc Cabriolet, l'ultimo modello del genere ancora in vendita nel mondo e particolarmente popolare in Europa. Kai Grunitz, capo dello sviluppo del marchio VW, ha confermato questa decisione durante il CES 2024 di Las Vegas, spiegando che la nuova generazione della T-Roc non includerà una versione cabriolet.

Questa mossa del brand tedesco è motivata dal presupposto che esiste solo un piccolo gruppo di clienti interessati alle cabriolet. La T-Roc Cabriolet è infatti stata la seconda decappottabile più venduta in Europa nel 2023, con 11.693 unità vendute, costituendo addirittura più di un quarto di tutte le T-Roc vendute in un certo periodo.

Nonostante le buone prestazioni di vendita, la Volkswagen ha deciso di dire addio a questa particolare variante. La T-Roc Cabriolet è stata introdotta nel 2020 come il crossover decappottabile più piccolo della gamma Volkswagen. Questa è dotata di un tetto in tessuto apribile in soli 9 secondi, pur mantenendo la praticità con i suoi 4 posti a sedere a fronte di due porte soli.

Ricordiamo che la versione cabriolet non ha ricevuto il motore potenziato da 296 cavalli della T-Roc R. Questa decisione segnava già all'epoca la fine di un'opzione unica nel suo genere, poiché le vendite di cabriolet in generale stanno diminuendo, e attualmente sono stabili a meno dell'1% delle vendite totali di auto negli Stati Uniti nel 2022 (un grosso mercato di riferimento al quale l'Europa guarda spesso per confrontarsi).

Alla fine però niente è perduto, la Volkswagen T-Rock è ancora più viva che mai, e vi invitiamo a dare uno sguardo alla nuova T-Rock Sport R in edizione limitata recentemente presentata.