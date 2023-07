Una Volkswagen T-Cross tutta nuova: le novità del modello 2024

La Volkswagen T-Roc è senza alcun dubbio una delle auto preferite dagli italiani, presenza costante delle Top 10 mensili, per molti utenti però le sue dimensioni sono eccessive... Per questo tipo di pubblico c'è la Volkswagen T-Cross, SUV compatto che ora si aggiorna al 2024.

Volkswagen ha anticipato l’uscita della generazione con un’anteprima mondiale, andiamo dunque a scoprire subito le principali novità. Costruita sulla piattaforma modulare trasversale MQB (nella variante MQB A0), la nuova Volkswagen T-Cross si presenta con fari a LED di nuova concezione. Inoltre i LED Matrix IQ.LIGHT sono stati riprogettati da zero per il modello e li avremo a partire dall’allestimento Style. Volkswagen ha aggiunto anche tre nuovi colori alla collezione: Grape Yellow che vedete in foto, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Il marchio tedesco ha ridisegnato anche la plancia, leggermente svecchiata rispetto alla generazione attuale. Al centro campeggia un display free-standing da 8” o 9,2” per l’infotainment, mentre dietro lo sterzo abbiamo un ampio quadro strumenti digitale. Per le superfici della plancia sono stati utilizzati materiali più pregiati rispetto al passato con un’imbottitura soft.

Punto di forza di T-Cross è sicuramente la capacità di carico, che può andare da 385 a 455 litri fino al livello dei sedili posteriori. Ribaltando il divano 60:40 si può arrivare a 1.281 litri, inoltre a partire dal livello Life lo schienale del passeggero è abbattibile di serie - potrete dunque trasportare anche tavole da surf lunghe più di 2 metri.

Sul fronte motori abbiamo tre soluzioni differenti, tutte turbo benzina TSI. Si parte dall’1.0 litri da 70 kW/95 CV, mentre il livello superiore è stato portato a 85 kW/116 CV. Al top della gamma abbiamo l’1.5 litri che in Italia arriverà solo successivamente al lancio: in questo caso abbiamo l’1.5 TSI evo2 da 110 kW/150 CV con sistema di gestione attiva dei cilindri (ACTplus). Questo motore avrà di serie il cambio automatico DSG a 7 rapporti, opzionale invece per l’1.0 TSI da 116 CV. Su tutte le varianti T-Cross avrà trazione anteriore.

Quasi superfluo aggiungere che la vettura sarà imbottita di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), compreso il Travel Assist Volkswagen offerto come opzione, un sistema che gestisce in automatico la velocità in base al traffico, il tutto tenendo conto dei limiti di velocità, delle curve e delle rotatorie. Il tutto compresso in un corpo macchina lungo 4.135 mm (+27 mm rispetto alla generazione precedente) con un passo pari a 2.563 mm. Nuova Volkswagen T-Cross sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024.