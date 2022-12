Volkswagen svelerà nuovo EV al CES 2023 di Las Vegas: sarà ID AERO?

Il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas ogni anno vede la presentazione di tantissimi prodotti che uniscono tecnologia e automotive, comprese intere automobili. A inizio 2022, ad esempio, abbiamo visto la BMW iX Flow che cambia colore. Quest’anno, invece, siamo certi che arriverà un nuovo veicolo elettrico Volkswagen.

Alla kermesse che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023 presso il Las Vegas Convention Center, infatti, la casa automobilistica tedesca ha confermato che annuncerà il nuovo EV della sua famiglia, quasi sicuramente con mimetica sulla carrozzeria. Ciò porta gli analisti a credere che si tratterà del concept Aero già visto negli scorsi mesi. Anzi, proprio lo scorso giugno Volkswagen ha svelato il concept della ID. AERO in Cina, presentandola non solo come la prima berlina completamente elettrica del marchio, ma anche come un veicolo molto moderno e ricco di tecnologie innovative.

Nel design si notano sezioni progettate per ottimizzare l’aerodinamica, assieme a spoiler a labbro, cerchi bicolore da 22 pollici e architettura MEB come base al fine di garantire ottime prestazioni, alta efficienza e autonomia altrettanto elevata. Sarebbe certamente un annuncio molto importante sul palcoscenico statunitense, con il quale Volkswagen con ogni probabilità intende svelare la data di lancio sul mercato internazionale.

Già sappiamo che la produzione in Europa inizierà nel corso del 2023 a Emden, in Germania, ma quando arriverà nei punti vendita per scendere su strada? Lo scopriremo solamente al CES, tra una settimana.

Altro annuncio imperdibile al Consumer Electronics Show sarà il primo veicolo Sony Honda Mobility.