Volkswagen svelerà il nuovo Amarok il 7 luglio, il pick-up realizzato su base Ford

Sono passati ormai due anni da quando Volkswagen ha annunciato l’arrivo di un Amarok di nuova generazione, ma finora tutto taceva se tralasciamo i consueti avvistamenti dei prototipo coperti dai wrap. Ebbene, l’attesa per il pick-up di Wolfsburg sta per finire, infatti il nuovo Amarok verrà svelato ufficialmente il prossimo 7 luglio.

Ricordiamo quindi alcune delle caratteristiche che contraddistinguano il nuovo pick-up Volkswagen, che questa volta non nascerà su una piattaforma proprietaria, bensì sulla piattaforma T6 utilizzata per dare vita al Ranger di Ford, che tra l’altro si occuperà anche della produzione dell’Amarok, che avverrà bello stabilimento dell’ovale blu situato in Sud Africa.

L’Amarok di nuova generazione cresce in tutti i sensi e specialmente nelle dimensioni, con una lunghezza totale di 5,35 metri, che porta con sé anche l’allungamento dell’interasse delle ruote, riducendo quindi lo sbalzo anteriore e posteriore favorendo così la qualità della guida in offroad.

Inoltre verrà offerto in molteplici configurazioni e motorizzazioni. La trazione sarà posteriore, 4x4 disinseribile oppure permanente, mentre sotto al cofano ci sarà un 2.0 litri 4 cilindri declinato con vari tagli di potenza, oppure un V6 da 3.0 litri turbodiesel, la motorizzazione più prestante anch’essa di derivazione Ford.

Le somiglianze con la casa americana non terminano qui, infatti l’alleanza tra Ford e Volkswagen prosegue anche all’interno, con il sistema dell’infotainment basato proprio sul Ford Sync 4. Infine, parlando di futuro, c’è una reale possibilità di vedere un Ranger ibrido, che suggerirebbe quindi un cugino marchiato Volkswagen, con voci che parlano anche di un possibile Amarok completamente elettrico.