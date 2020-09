Volkswagen svela ufficialmente gli interni della ID.4 elettrica

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato alcune foto relative agli interni della nuova Volkswagen ID.4, immagini che arrivavano dagli Stati Uniti dove l'auto è particolarmente attesa. Oggi VW ha ufficializzato la plancia del suo SUV anche in Europa.

Rispetto alle sole immagini del precedente articolo, abbiamo anche qualche nuovo dettaglio da raccontarvi. VW ad esempio ha confermato che le maniglie delle portiere saranno "annegate" nella carrozzeria, a scomparsa, azionate da un meccanismo elettrico. In configurazione a cinque posti, la ID.4 ha un bagagliaio da ben 543 litri, del resto le batterie sono installate nel pianale e non intaccano lo spazio funzionale.

All'interno abbiamo linee essenziali e minimali, con un ampio tetto panoramico in vetro (optional) che mostra un'ampia visuale del cielo. A bordo troviamo poi la tecnologia ID.Light, in dotazione su tutti i modelli ID, una fascia di luce sotto il parabrezza che supporta il guidatore in diverse situazioni, con effetti luminosi intuitivi a seconda del caso (se le portiere sono aperte o chiuse, se l'auto è pronta a partire, in marcia invece integra le informazioni fornite dagli assistenti di guida). Per i sedili VW ha scelto un'impostazione comoda e sportiva allo stesso tempo, sono tutti regolabili elettricamente e hanno supporti lombari pneumatici con funzione massaggio.

Ricordiamo che Volkswagen investirà nella mobilità elettrica 11 miliardi di euro entro l'anno 2024, così come previsto dalla strategia Transform 2025+. La ID.4 è il primo SUV elettrico della famiglia ID, che va ad affiancare la hatchback ID.3 (nelle ultime ore guidata anche da Elon Musk). La presentazione ufficiale avverrà il prossimo 23 settembre.