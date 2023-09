Volkswagen svela la ID.X Performance, concept 'monstre' da 550 cavalli

Volkswagen ha intenzione di sfidare Tesla Model 3 e BMW i4 con la sua berlina elettrica ID.7, e sta anche considerando una versione station wagon, un'opzione che Tesla e BMW, invece, non stanno prendendo in considerazione e che potrebbe portare un vantaggio competitivo.

Questo modello di ID.7 concept di Volkswagen presenta però caratteristiche prestazionali notevoli. Lo spoiler, lo splitter anteriore e il diffusore posteriore sono realizzati in carbonio, mentre i parafanghi neri coprono ruote forgiate da 20 pollici, abbassate di 60 mm per un look sportivo. Inoltre, gli ingegneri hanno aumentato l'angolo di convergenza della sospensione anteriore di 80 mm e montato gomme Michelin Pilot Sport Cup da 265 mm sui cerchi.

Attualmente, l'ID.7 in produzione è dotata di un sistema a trazione integrale a doppio motore con 282 CV, (con prospettive di versioni meno potenti in futuro). Questa nuova versione, d'altro canto, offrirà quasi il doppio della potenza, superando le aspettative iniziali di 395 CV e offrendo prestazioni superiori alla BMW i4 M50 da 544 CV.

L'ID.7 concept sfrutterà una combinazione di motori, con un'unità sincrona ad eccitazione permanente sull'asse posteriore e un motore asincrono sull'asse anteriore, per offrire potenza estrema con basse perdite di resistenza. Sebbene non vi siano ulteriori dati precisi sulla velocità di accelerazione, è probabile che il tempo da 0 a 100 km/h sia inferiore ai 4 secondi.

Volkswagen, recentemente, ha anche avvisato che, nel mondo degli EV, la Cina sarebbe 2-3 anni avanti rispetto al mercato europeo. Le infrastrutture cinesi sarebbe già collaudate e pronte per invadere i mercati di tutto il mondo.

La casa tedesca ha inoltre in programma di espandere al più presto la propria gamma di veicoli elettrici con ben 11 modelli previsti entro il 2027. Saranno pochi i modelli attuali a salvarsi dalla scure del rebranding che il marchi ha intenzione di mettere in pratica nei prossimi anni.