Volkswagen svela la ID.5 GTX Xcite, un esemplare unico e speciale del SUV elettrico

La scorsa settimana la casa di Wolfsburg ha deliziato i suoi fan con la Volkswagen ID. Extreme Concept, una variante per l’offroad della ID.4 GTX, e oggi torna nuovamente a stupire con una one-off basata sul SUV elettrico più grande della gamma: ecco a voi la Volkswagen ID.5 GTX Xcite.

Al contrario della sorella più piccola, votata al fuoristrada, questa ID.5 punta invece all’utilizzo stradale, mostrando un look e una dotazione volutamente più sportivi. Intanto si parte dalla versione GTX, ossia l’allestimento più prestante disponibile per il modello, che arriva ad erogare poco meno di 300 CV, a cui si aggiungono elementi che la rendono più cattiva anche in termini estetici, con un particolare che arriva dalle supercar.

La tinta verdastra scelta per la vettura infatti è presa in prestito dal catalogo Lamborghini, con finiture opache e lucide a contrasto col tetto nero e con le grafiche nere-arancio sulle fiancate. I cerchioni sono invece da 22 pollici, e sono realizzati in alluminio forgiato, successivamente verniciato a polvere in tinta nera. Le ruote sono perfettamente inglobate nella carrozzeria, grazie ad un assetto ribassato e all’utilizzo di alcuni elementi che accentuano la sportività del mezzo, come i paraurti inediti, le minigonne e i profili dei passaruota leggermente più pronunciati.

All’interno invece è un tripudio di Alcantara e rivestimenti vegani (a proposito, BMW e MINI hanno annunciato che utilizzeranno materiali vegan a partire dal 2023), e nel vano portabagagli posteriori è presente anche un impianto stereo da 2.000 watt che alimenta più di 10 altoparlanti, un dettaglio che riporta alla mente la scena tuning dei primi anni 2000.