Volkswagen svela il suo nuovo concept Gti: la novità? È tutto elettrico

Al Salone di Monaco 2023, Volkswagen ha alzato il sipario sulla ID.Gti, il concept di una hot hatch elettrica tutta pepe. Di fatto potrebbe anticipare le forme future della Golf, precisamente quella che uscirà nel 2026, quando la mitica berlina compatta tedesca compirà 50 anni.

E' un periodo di grandi trasformazioni in casa Volkswagen, con l'ultima Golf GT manuale annunciata per il 2024, ed ora il concept di una futura elettrica davvero interessante.

Il prototipo rappresenta un'evoluzione sportiva della ID.2all, Volkswagen da 450 km di autonomia e 25mila euro di prezzo che è stata presentata negli scorsi mesi. In totale la nuova vettura sportiva misura 410 centimetri di lunghezza, 5 in più della ID.2all per via dei due spoiler esagerati presenti all'anteriore e al posteriore.

Belli anche i passaruota, decisamente generosi, che ospitano cerchi in lega da 20 pollici, mentre, tornando al paraurti anteriore, spiccano degli elementi di colore nero, compresa una barra centrale che arriva fino al logo, e che si può illuminare.

All'interno, come previsto, troviamo un sacco di tecnologia, con uno schermo da 10,9 pollici posizionato subito dietro al volante per le info principali, e quindi uno da 12,9 al centro della plancia per l'infotaniment e la possibilità di selezionare le varie modalità di guida. Presente anche una chiccha, una grafica in stile vintage che richiama alla Golf Gti di prima generazione.

Infine i dettagli tecnici, anche se a riguardo Volkswagen ha cercato di tenere le caratteristiche della nuova concept Gti un po' celate. E' ipotizzabile l'adozione di un controllo della trazione evoluto, e la possibilità di utilizzare un differenziale per la trazione anteriore. In merito alla potenza, invece, tutto tace, ma la ID.2 standard vanta 226 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, di conseguenza è lecito aspettarsi prestazioni più importanti, a cominciare da una potenza che potrebbe sfiorare i 300 cavalli.