Volkswagen svela l'anteriore della Polo GTI: l'auto debutterà a giugno

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato alcuni render che ipotizzavano il look della nuova compatta sportiva di Volkswagen, creati dal portale Motor.es, che ha provato ad immaginare l'evoluzione partendo dalla Polo base, e aggiungendo dettagli ispirati alla sorella maggiore, la Golf.

L’immagine che vedete in questo articolo invece non è un'ipotesi, bensì un teaser ufficiale di Volkswagen, che ha deciso di alimentare l’hype in previsione della presentazione ufficiale dell’auto, che si terrà il prossimo giugno.

La versione sportiva della Polo seguirà la tradizione delle GTI, offrendo tanta coppia sulle ruote anteriori, con un telaio adattato per supportare le maggiori prestazioni del motore, in unione ad un design espressivo che la renderanno facilmente riconoscibile. Lo sketch ufficiale non è molto differente dai render che erano apparsi in rete, infatti viene confermata la presenza della linea rossa che collega i gruppi ottici anteriori, così come la presenza di fendinebbia dalla forma cristallina, che però sono solamente due per lato.

Anche la griglia appare differente rispetto alla Polo standard, con un pattern a nido d’ape che sfoggia anche il logo GTI. La scritta appare anche sulle fiancate della vettura, subito dietro all’arco dei passaruota anteriori. Le minigonne e lo spoiler posteriori sembrano piuttosto generosi, e probabilmente l’auto verrà presentata con nuove opzioni per quanto riguarda i cerchioni.

Non ci sono ulteriori dettagli riguardanti la vettura, ma promette un assetto ribassato e più rigido, in accoppiata ad un sistema frenante sovradimensionato. Il motore dovrebbe basarsi sull’attuale 2 litri turbo a quattro cilindri da 200 cavalle e 320 Nm di coppia, ma non è scontato che possa subire un piccolo aumento di cavalleria.