Volkswagen supererà Tesla nelle vendite di veicoli elettrici entro 2024, secondo Bloomberg

Dopo un trimestre molto difficile per Tesla, i nuovi report da parte degli esperti del mercato internazionale portano solamente brutte previsioni per il colosso di Elon Musk: si parla, per l’esattezza, di un sorpasso da parte di Volkswagen nella vendita di veicoli elettrici entro i prossimi 18 mesi.

Il rapporto pubblicato da Bloomberg Intelligence, accessibile tramite il link in calce alla notizia, sottolinea il fatto che Volkswagen vende già più auto elettriche di Tesla in Europa (si parla di 310.000 veicoli contro 170.000 nel 2021), mentre negli Stati Uniti è ancora piccola ma dovrebbe raddoppiare la quantità unità spedite nel corso del 2022. Ulteriore prova di questo successo per il gruppo tedesco è il fatto che la maggior parte dei modelli è esaurita per il 2022; tuttavia, potrebbe trattarsi anche semplicemente dell’allungamento dei tempi di consegna alla luce dei problemi continui nella catena di approvvigionamento e produzione.

Il rapporto prevede che la quota di mercato globale dei veicoli elettrici salirà al 15% entro il 2025, grazie alla spinta di Cina ed Europa, e che il vero sorpasso avvenga proprio nel 2024. Al terzo posto, poi, nel 2025 Bloomberg vede BYD – attuale brand leader nel mercato del Dragone –, seguito da Changan e Geely. Nel caso di Ford, il report presenta una visione ottimistica che punta al successo dell'F-150 Lightning, visto come il primo importante modello elettrico di una casa automobilistica legacy pronto ad aiutare davvero l'adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Pertanto, dopo il 2025-2026 potremmo vedere una sfida accesa tra le case tradizionali e Tesla anche negli USA.

Proprio oggi abbiamo invece visto come il prezzo delle Tesla sia salito negli USA.