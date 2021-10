Volkswagen spiega perché i suoi modelli elettrici sono migliori di quelli tradizionali

Alcuni giorni fa il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess ha dialogato con Elon Musk di Tesla circa l'impatto innovativo che la casa automobilistica californiana ha avuto sul mercato. Nonostante Musk abbia preso in controtempo tutti gli altri, c'è comunque da dire che VW si sta muovendo benissimo sul fronte elettrificazione.

Ad oggi la gamma ID. in effetti conta già tre modelli commercializzati, e nel prossimo futuro assisteremo al lancio di tante altre vetture atte a coprire ogni segmento possibile (la compatta ID. LIFE costerà pochissimo), e adesso Diess ci tiene già a ribadire la convenienza delle auto elettriche su quelle tradizionali.

Attraverso un post su LindedIn il dirigente ha posto la lente di ingrandimento sull'ampio risparmio che una macchina a zero emissioni può garantire facendo un confronto tra la Tiguan 2.0 TDI e la ID.4 Pure: guidare la prima costa molto di più, anche prendendo in esame il prezzo d'acquisto.



"Guidare un'auto con motore a combustione interna può costare anche il 50 percento in più rispetto ad una macchina elettrica. L'Autozeitung ha fatto un calcolo mettendo in conto ogni spesa: guidare una VW Tiguan costa circa il 30 percento in più per chilometro rispetto ad una ID.4. Un chilometro con una Audi Q5 costa circa il 40 percento in più rispetto ad una Q4 e-tron. Guidare una Skoda Kodiaq è del 50 percento più costoso rispetto ad una Enyaq. E' tempo di cambiare!"



Quello che allo stato attuale delle cose ci sorprende non sono i numeri di cui si parla, bensì il fatto che Diess stia già spingendo i propri clienti verso le auto elettriche a scapito delle motorizzazioni diesel e benzina. Ovviamente il trend è già segnato da un po' (la vendita di elettriche VW è alle stelle), ma tali dichiarazioni presuppongono che il Gruppo tedesco riesca a far fronte ad una domanda dalla crescita inarrestabile, e dal nostro canto speriamo che i colli di bottiglia nelle forniture possano essere risolti quanto prima.