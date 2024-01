Volkswagen spazza via ogni dubbio: tutti i futuri modelli R saranno solo elettrici

Attraverso l’etichetta R, Volkswagen ha per diversi decenni indicato le varianti più sportive dei suoi modelli di punta, dalla Golf alla T-Roc, passando persino per la Tiguan e la Touareg. Tutte vetture dal motore termico piuttosto prestante, le cose però cambieranno radicalmente nel prossimo futuro.

Il marchio di Wolfsburg è stato alquanto chiaro: le future Volkswagen R saranno elettriche. Gli appassionati dovranno così dire addio alle versioni termiche nel giro di qualche anno. Il brand del resto ha già tentato qualche esperimento eccellente: nel 2018 abbiamo visto la ID.R Pikes Peak, un prototipo non omologato per la circolazione in strada che in qualche modo ha sdoganato il badge R, facendolo diventare elettrico all’interno della famiglia ID. Con questa futuristica vettura Volkswagen ha partecipato alla Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, negli USA, dimostrando al mondo che con un’elettrica è possibile anche partecipare a competizioni estreme.

Della questione Volkswagen R ha parlato Hakim Halimi, responsabile marketing del prodotto Volkswagen R: “Stiamo valutando diverse strade e opzioni, al momento non posso dire molto a riguardo, di sicuro porteremo sul mercato solo modelli R in grado di soddisfarci a pieno. Altra cosa assolutamente certa: il futuro della R è elettrico”. A tal proposito possiamo aggiungere anche un dettaglio: tutte le auto Volkswagen R vendute a partire dal 2030 saranno elettriche, dunque gli appassionati hanno ancora qualche anno di tempo per godere delle “R” a motore termico. Nel frattempo Volkswagen vende già delle elettriche potenziate sotto l’etichetta GTX, come vi abbiamo ricordato provando la nuova e potente Volkswagen ID.5 GTX.