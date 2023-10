Volkswagen, nel nuovo software c'è lo zampino di ex ingegneri Tesla

Volkswagen ha affrontato problemi ricorrenti con il suo software e ha adottato una nuova strategia per risolverli. L'azienda ha deciso di assumere Sanjay Lal, un ex dirigente di Tesla con esperienza nell'ambito del software. Lal ha anche lavorato presso Rivian e Google su Android Automotive.

Sanjay Lal entrerà a far parte di Volkswagen il mese prossimo e lavorerà nell'unità software dell'azienda sotto la guida di Peter Bosch, ex dirigente di produzione di Bentley e CEO dell'unità software di Volkswagen dal maggio 2023. Lal rappresenta ora una figura chiave per il Gruppo Volkswagen e le sue aspettative sono molto elevate. La sua assunzione è considerata un passo importante e cruciale per il produttore tedesco.

Volkswagen sta affrontando diverse sfide nel settore dei veicoli elettrici, e questo si riflette nei recenti annunci di licenziamenti di dipendenti dello stabilimento di Zwickau e nell'incertezza riguardo al destino di altri 2.000 posti di lavoro temporanei. Il principale problema è che i veicoli elettrici del marchio stanno incontrando difficoltà nelle vendite. Nel caso di Zwickau, è stato persino annunciato che verrà chiusa una delle due linee di produzione della ID.3.

Lal avrà il compito di gestire un centro di progettazione software presso Cariad, un'unità di business del Gruppo Volkswagen. Inizialmente, il nuovo software sarà utilizzato su due veicoli elettrici, uno Audi e uno Volkswagen.

Tra i possibili nuovi veicoli che il gruppo Volkswagen lancerà il futuro vi è anche un misterioso Suv compatto elettrico, chissà se Lal riuscirà a invertire le sorti del gruppo che ha in programma di lanciare molti altri EV nel corso dei prossimi anni.