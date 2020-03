Volkswagen smonta 7 falsi miti sulle auto elettriche

Nonostante i risaputi problemi software, Volkswagen continua a prepararsi al lancio in grande stile della sua nuova ID.3 elettrica, promesso la prossima estate. Per questo motivo la società ha cercato di sfatare 7 falsi miti sulle EV.

Partiamo dal numero 1: le auto elettriche inquinano più di quelle tradizionali, visto l'intero processo produttivo? Secondo VW assolutamente no, le EV sono già più Eco Friendly delle auto a benzina, gasolio e ibride, sarebbero numerosi gli studi che confermerebbero i vantaggi legati alle auto elettriche. Numero 2: le EV costano troppo! Falso ovviamente, per VW: grazie ai vari incentivi statali è possibile acquistare una ID.3 1st a meno di una vettura a benzina equivalente, inoltre con l'elettrico si risparmierebbero 70 euro al mese per l'alimentazione del veicolo.

Numero 3: le batterie si deteriorano troppo presto! VW garantisce i suoi pacchi batteria per 8 anni oppure 160.000 km, inoltre afferma come le batterie possano essere riciclate, salvaguardando così l'ambiente anche a fine ciclo vitale. Numero 4: le elettriche sono utili solo su piccole distanze! La realtà dice che la ID.3 carica 290 km (WLTP) in appena 30 minuti e in tutta Europa ci sono già 2.200 nuove colonnine Fast Charge.

Numero 5: è difficile ricaricare un'elettrica alle colonnine pubbliche! Sbagliato, nella sola Germania ci sono oggi 24.000 stazioni, mentre la rete We Charge conta 150.000 punti di ricarica in tutta Europa. Numero 6: le EV possono facilmente prendere fuoco! Gli esperti invece direbbero che le EV sono sicure quanto le auto tradizionali, inoltre non è vero che prendono fuoco grazie a software di gestione di ricarica avanzati e protezioni in acciaio attorno alle batterie.

Ultimo punto, il numero 7: non esistono materie prime che non danneggino l'ambiente o i diritti umani. VW afferma di usare solo materiali "puliti" per le sue vetture elettriche, inoltre i materiali esistenti dureranno per almeno altri 150 anni. Il marchio tedesco vi ha convinto?