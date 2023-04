Volkswagen sfida Tesla con il nuovo motore elettrico APP550: 286 CV con 550 Nm

Negli ultimi 10 anni Tesla ha dominato il mercato elettrico in diversi campi, nello specifico pensiamo al software e ai motori elettrici, ancora oggi fra i più efficienti in assoluto. Le cose però stanno pian piano cambiando e ora Volkswagen è pronta a presentare un nuovo motore elettrico per la piattaforma MEB.

Ricordiamo che sulla piattaforma MEB si basa un'intera famiglia di prodotti elettrici, dalla ID.3 al colorato ID. Buzz (abbiamo visto dal vivo la nuova Volkswagen ID.3 2023 e provato il pulmino elettrico ID. Buzz), inoltre con la MEB Small vedremo finalmente auto più compatte come la nuova Volkswagen ID.2 che sarà lanciata prossimamente. Ebbene i prossimi veicoli della famiglia ID potranno contare sul nuovo motore posteriore APP550, che a parità di ingombro promette maggiore potenza ed efficienza. Tecnicamente il nuovo gruppo propulsore ha una potenza di 210 kW/286 CV con circa 550 Nm di coppia, dunque un bel salto sul fronte prestazionale - anche se la coppia effettiva potrà cambiare da modello a modello, in base al rapporto di trasmissione.

Questo motore raggiunge una coppia maggiore del precedente grazie a uno statore migliorato con un numero effettivo più alto di avvolgimenti e una sezione trasversale del filo più ampia. Il rotore, sul versante opposto, è invece dotato di un magnete permanente più potente con una maggiore capacità di carico. La trasmissione infine è stata rinforzata per reggere le maggiori coppie prodotte. Anche l'inverter, il "cervello" che gestisce la potenza del motore, è stato migliorato per supportare maggiori carichi di lavoro, pur garantendo un'efficienza superiore.

Dal punto di vista termico il nuovo motore ha un sistema di raffreddamento a risparmio energetico che funziona senza una pompa dell'olio azionata elettricamente. Il sistema si raffredda in maniera automatica e autonoma attraverso le ruote dentate del riduttore e componenti appositamente formati per l'alimentazione e la distribuzione dell'olio. Olio che, supportato dal circuito di raffreddamento del veicolo, mantiene il propulsore alla giusta temperatura di esercizio. Aspettiamo ovviamente di conoscere i dati di consumo energetico, anche se questi dipenderanno ovviamente da ogni singolo modello. Il nuovo motore elettrico Volkswagen sarà prodotto nello stabilimento Volkswagen Group Components di Kassel.