Volkswagen Scirocco pronta al ritorno in versione elettrica? Ecco come potrebbe essere

Volkswagen starebbe pensando di riportare in vita la Scirocco, storica sportiva VW, lanciata per la prima volta negli anni '70. L'idea è quella di “trasformarla” in un'auto elettrica con doppio motore e quattro ruoti motrici.

Esteticamente, come si può notare anche dal render pubblicato da Autocar che trovate qui sopra, la nuova Scirocco dovrebbe avere due porte, quindi una vettura sportiva come è giusto che sia, e rientrerebbe in un progetto che il Gruppo VW sta portando avanti circa la possibilità di lanciare sul mercato una nuova compatta sportiva che potrebbe riguardare anche Porsche, Cupra e un'erede dell'Audi TT.

Potrebbe arrivare sul mercato entro il 2028, ma si attende ancora l'approvazione del CEO del marchio, Thomas Schafer. A livello di segmento si collocherà sopra la ID.3 di recente protagonista di un netto taglio di prezzo in Germania e potrebbe adottare il nome Golf, magari “Golf Coupé”, affiancata dalla nona generazione della storica berlina.

La piattaforma da cui potrebbe uscire la nuova Scirocco sarà la PPE sviluppata appositamente per la Boxtser/Cayman, e sarà offerta esclusivamente in versione full electric, inoltre avrà un passo tale da permettere una doppia fila di sedili, quindi una buona praticità.

A livello motoristico si parla di 300 cavalli per la versione con un solo motore che potrebbero divenire 400 in quella a doppio motore, mentre per quanto riguarda il design, al di là della ricostruzione di Autocar, le prime proposte sono state sviluppate all'inizio dell'anno scorso dopo l'arrivo di Andreas Mindt come capo design Volkswagen.

"La Scirocco è stata tra le prime vetture a utilizzare una linea netta e bassa per valorizzare visivamente l'auto e farla sembrare più bassa – le parole dello stesso Mindt rilasciate poco tempo fa - un trucco stilistico per ridurre il volume e ottenere un aspetto più potente e sportivo. Questa è la salsa segreta che rende desiderabile un’auto, un’auto elegante che tutti vogliono guidare”, riferendosi alla prima Scirocco, quella del 1974 disegnata da Giorgietto Giugiaro, designer del secolo che l'anno scorso ha compiuto 85 anni.

Infine, per quanto riguarda il sito di produzione, non è da escludere l'ex fabbrica Karmann in Germania, dove è stata prodotta la Scirocco originale e la Porsche Boxster.