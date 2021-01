Il ritorno della Volkswagen Polo Arlecchino, l'auto perfetta per carnevale

La divisione dei Paesi Bassi di Volkswagen ha trovato il modo per rendere un po' meno grigio il carnevale alle porte: torna la Volkswagen Polo Harlequin, basata sulla sesta generazione della compatta. L'auto è ispirata alla Arlecchino del 1995, edizione limitata della terza serie di VW Polo. Per ora non ne è prevista la produzione.

La Polo Harlequin, conosciuta anche come Harlekin in Germania, fu un'assurda idea di marketing di Volkswagen, l'allestimento multicolore fu poi replicato anche sulla Golf. La nuova Polo mantiene la colorazione dell'edizione storica: Ginster Yellow per paraurti e portiere anteriori, Pistachio Green per cofano anteriore e portiere e paraurti di dietro, Chagall Blue nella zona dei passaruota anteriori e Flash Red per il tetto. Questo è soltanto un esempio poiché non tutte le arlecchino sono dello stesso colore, Volkswagen nella serie originale miscelò i pannelli; il cliente non aveva nemmeno il diritto di sapere quale livrea specifica stesse acquistando!

Inizialmente prevista in serie limitata di 1.000 esemplari, la Polo Harlequin è stata prodotta in 3.806 esemplari, di cui 500 furono protagoniste di un concorso a premi di McDonald's Germania. La nascita fu un caso fortuito, Volkswagen aveva costruito 20 Polo variopinte per lanciare una nuova campagna di comunicazione basata su quattro colori collegati ai concetti di: motore, equipaggiamento di serie, optional e colore della vernice. Quello che doveva essere soltanto un aiuto per configurare con più chiarezza la vettura divenne motivo di interesse da parte dei consumatori.

Volkswagen ha sottolineato che la nuova Polo Harlequin è un esemplare unico costruito per omaggiare la versione del 1995. Per concludere vi consigliamo la nostra prova della Volkswagen Polo di sesta generazione.