Volkswagen riapre gli ordini della e-Up: la piccola elettrica è tornata

Quando si parla di auto elettriche economiche si pensa spesso alla Dacia Spring, spendendo una cifra leggermente più alta però si può avere la Volkswagen e-Up!, piccola elettrica tutto pepe divenuta popolare in Italia soprattutto dopo l'Ecobonus. La tanta richiesta ha messo in difficoltà il marchio tedesco che solo adesso ha riaperto gli ordini.

Il marchio tedesco ha di fatto chiuso gli ordini per la sua piccola elettrica per 14 lunghi mesi, dopo l'exploit di fine 2020 (c'è chi in Italia è riuscito ad acquistarne una a 3.500 euro). Le consegne erano saltate a 16 mesi dall'ordine, un tempo di attesa francamente inaccettabile che aveva fermato tutti gli ordini nel vecchio continente. Ora però, dopo questo momento di buio, il marchio ha fatto sapere di poter accettare nuovamente gli ordini per la sua piccola elettrica.

La ripartenza è già avvenuta in Germania e presto anche altri Stati europei verranno coinvolti. Ovviamente bisognerà scendere a qualche compromesso produttivo: a listino sarà disponibile solo la e-Up! nella sua variante Style Plus con cerchi da 15" Blade, Climatronic, volante multifunzione in pelle e Lane Assist.

La vettura risulta il doppio più potente di una Dacia Spring (a proposito non perdetevi Pregi e difetti della Dacia Spring), ha infatti 61 kW/83 CV e 210 Nm, mentre la batteria è da 32,2 kWh e supporta la ricarica rapida fino a 40 kW DC. L'autonomia stimata è di 260 km. In Germania si può avere a partire da 26.895 euro, ovvero 17.325 euro con gli attuali incentivi locali.