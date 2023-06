Volkswagen e Renault al lavoro su un'elettrica da 20mila euro, in attesa di Tesla Model 2

Le più grandi case automobilistiche sono al lavoro con l'obiettivo di abbattere i costi di produzione delle auto elettriche, rendendole così più economiche per gli automobilisti. Numerosi sono i gruppi che hanno già stilato la propria strategia e fra questi troviamo Volkswagen.

L'azienda tedesca è stata fra le prime ad entrare nel mercato dell'elettrico, e di recente Volkswagen ha annunciato un crossover da 20mila euro. Dovrebbe chiamarsi ID.1, andando quindi a costare meno rispetto al concept ID.2 presentato pochi mesi fa e che dovrebbe essere immesso sul mercato attorno ai 25mila euro.

La casa di Wolfsburg punta forte sugli EV ed entro il 2026 ha in programma 10 nuovi modelli full electric da lanciare sul mercato, con l'obiettivo dichiarato di avere la meglio su Tesla.

Anche Renault è al lavoro su un'auto elettrica da 20mila euro, dopo aver annunciato la nuova R5 che dovrebbe costare attorno ai 25mila euro. Si sa ancora poco rispetto al nuovo modello economico della nota azienda francese, ma è ipotizzabile una city car che magari possa sostituire la Twingo, auto che non sembra aver fatto breccia nel cuore dei consumatori nella sua versione elettrica.

Non è da escludere una collaborazione fra Renault e i giapponesi di Mitsubishi e Nissan (facenti parte dello stesso gruppo), che hanno già nella propria gamma alcune utilitarie molto popolari in Giappone. Tra l'altro il CEO di Renault, De Meo, ha strizzato l'occhio alle Keicar, e chissà che anche i francesi non possano introdurre sul mercato europeo questo tipo di vetture.

Anche Hyundai lavora da mesi ad un'auto elettrica da 20mila euro, molto probabile una entry level in stile i10, quindi una piccola utilitaria da utilizzare in città tutti i giorni. Secondo Carscoops potrebbe prendere in prestito alcuni elementi della Ioniq 5 e avere un'autonomia da 3-400 km.

Il tutto aspettando la Tesla Model 2, auto che probabilmente potrebbe letteralmente stravolgere il mercato. Non si tratterà in questo caso di un'utilitaria ma di una Segmento B, e dovrebbe costare attorno ai 25mila euro, forse anche qualcosa di meno tenendo conto che la Model 3 costa una decina di migliaia di euro in più. Tanti nuovi modelli che dovrebbero continuare a spingere verso il basso il prezzo medio degli EV.