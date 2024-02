Volkswagen e Renault insieme per la ID.1? I tedeschi catturati dalla nuova Twingo 2026

Ancor prima dell’arrivo della ID.3, il marchio Volkswagen si è dimostrato parecchio in vantaggio sulla concorrenza grazie alla sua piattaforma elettrica MEB, un autentico successo su cui è nata tutta la famiglia ID. Ora le cose sono cambiate e con i veicoli compatti il brand tedesco potrebbe chiedere aiuto a Renault.

Noi la “buttiamo lì”, come si suol dire: nel prossimo futuro dobbiamo aspettarci una maggiore collaborazione fra Renault, Volkswagen e Stellantis. L’idea di una mega coalizione elettrica è già stata paventata da Luca De Meo, CEO del Renault Group, e abbiamo come l’impressione che Stellantis e Volkswagen potrebbero accettare l’invito, soprattutto rispetto ad alcuni progetti particolari. Si potrebbe partire proprio dalle “piccole”, le auto elettriche compatte che per le aziende sono più difficili da sviluppare e meno remunerative, sono insomma una spina nel fianco.

Ora dalla stampa dei Paesi Bassi veniamo a sapere che Volkswagen e Renault potrebbero essere in contatto per lo sviluppo di un nuovo veicolo compatto. In particolare i tedeschi sarebbero rimasti affascinati dal progetto della nuova Twingo elettrica che Luca De Meo sta rivoluzionando rispetto al modello attuale. La tecnologia della losanga potrebbe aiutare i tedeschi di Volkswagen a creare la ID.1 senza troppo sforzo, un modello che sta evidentemente mettendo in difficoltà il brand. Che in casa VW ci sia qualche difficoltà lo si capisce subito: innanzitutto Volkswagen ha confessato di aver sbagliato qualcosa nel design della famiglia ID, poi si è ancora indietro con il lancio della ID.2 e della ID.1 non c’è neanche neppure il prototipo, mentre Renault ha appena presentato la R5 di serie a Ginevra, diretta concorrente della ID.2, e ha mostrato il prototipo della Twingo che arriverà nel 2026.

Ebbene Luca De Meo avrebbe confermato alla stampa tedesca che effettivamente ci sono stati dei colloqui con Volkswagen. Anche Fabrice Cambolive, CEO della marca Renault, ha lasciato intendere che c’è “spazio per una collaborazione in tutti i segmenti”. Il manager ha anche detto che “bisognerà vedere come collaborare e quali opportunità potrebbero nascere, ma di sicuro Renault è aperta in questo senso”. Come vedreste una Volkswagen ID.1 con alla base parte della tecnologia Renault?