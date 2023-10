Volkswagen, il remake del maggiolino torna di moda? Le ultime dichiarazioni...

Sembra che Volkswagen non abbia ancora preso una decisione definitiva sulla possibile reintroduzione del Maggiolino sul mercato. Il capo progettista di Volkswagen però sembra essere favorevole all'idea. In una passata dichiarazione nemmeno l'ex CEO Herbert Diess escludeva del tutto la possibilità.

All'inizio del 2020, Volkswagen aveva annunciato l'addio al Maggiolino, mettendo apparentemente fine a una delle auto più iconiche dell'azienda e ai suoi discendenti retrò. Tuttavia, a sorpresa, nel giugno di quest'anno è stata presentata una nuova interpretazione futuristica del Maggiolino, sebbene fosse principalmente un veicolo per un film d'animazione e non una produzione reale, ha comunque suscitato interesse nel pubblico.

L'attuale CEO del Gruppo Volkswagen aveva dichiarato in precedenza che "il retrò è un vicolo cieco" e che al momento non stava prendendo in considerazione seriamente un nuovo Maggiolino, anche se il modello ID Buzz ha effettivamente elementi retrò che suscitavano entusiasmo e apre che il richiamo al passato sia una parte della ricetta Volkswagen per la mobilità elettrica.

Michael Mauer di Porsche ha affermato che sarebbe pazzo eliminare icone come il Maggiolino. Il Gruppo Volkswagen ha dichiarato di voler diventare un'azienda più orientata al design, senza dimenticare i suoi modelli più rappresemtativi. Questa dichiarazione potrebbe aprire la porta a una possibile reincarnazione del Maggiolino.