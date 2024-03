Volkswagen R diventa un marchio indipendente da VW: produrrà le elettriche più cattive

Lo scorso mese di gennaio Volkswagen ha fugato via ogni dubbio: i modelli futuri con badge R sarebbero stati elettrici. Oggi apprendiamo che il marchio tedesco ha intenzione di creare un vero e proprio brand a parte a firma R.

Iniziata nel 2002 con la Golf R32, la famiglia Volkswagen R ha visto arrivare modelli eccellenti in gamma, dalla Passat R alla Scirocco R, passando addirittura per la Polo R WRC del 2013. La mitica R è arrivata più di recente anche sui SUV di Wolfsburg, pensiamo a T-Roc, Tiguan e Touareg. Per la mitica lettera però ci sono grandi cambiamenti in vista, dovuti in gran parte all’elettrificazione. Che l’era delle Volkswagen R termiche fosse vicina alla fine era chiaro a molti, soprattutto dopo l’annuncio della nuova Golf R 2024 senza cambio manuale (del resto già la Golf 8 classica è stata venduta solo con cambio automatico in Europa). Ora Volkswagen R diventerà proprio una sezione distaccata del marchio, un’idea che ronza dal 2020 e che non è poi così strana all’interno del gruppo. Negli anni scorsi abbiamo già visto il distacco violento avuto da CUPRA con SEAT, oppure la separazione di Audi Sport da Audi.

Per i veicoli Volkswagen R si apre dunque una nuova era, che potrebbe ricominciare proprio con la Golf. La Golf 9 sarà soltanto elettrica, è ormai ufficiale, è dunque possibile che la prima R dell’era elettrica sia la Golf R EV. Se avremo ragione ce lo dirà il tempo, nel frattempo dovrebbe arrivare prima una GTI elettrica, dunque bisognerà capire come in Volkswagen hanno intenzione di gestire le vetture più pepate. Ricordiamo che in campo elettrico esiste già il badge GTX, presente su tutta la famiglia ID, compreso l’ID. Buzz GTX appena lanciato.

