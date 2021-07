Volkswagen punta Tesla: entro il 2025 vuole diventare primo produttore EV

La portata dell'impegno sull'elettrico di Volkswagen passa anche dai numeri. Il gruppo tedesco ha recentemente presentato la sua strategia sulle EV, dichiarando di voler superare Tesla nelle vendite di veicoli elettrici entro il 2025.

Ma non è finita qui, perché la casa prevede che entro il 2030 metà delle auto vendute saranno elettriche. Nel 2020 soltanto il 3% delle vetture prodotte dal colosso erano dotate di questo tipo di propulsione. Nel 2040 il Gruppo Volkswagen farà in modo che la maggior parte dei veicoli venduti nei principali mercati siano ad emissioni zero. Secondo i piani, dieci anni più tardi l'azienda sarà climaticamente neutra.

“Ci siamo posti un obiettivo strategico per diventare leader nel mercato mondiale dei veicoli elettrici e siamo sulla buona strada. Ora stiamo impostando i parametri”, ha dichiarato il CEO di Volkswagen Herbert Diess.

Il piano strategico a lungo termine segue l'annuncio dei grossi investimenti su mobilità elettrica e digitalizzazione, diffuso dal gruppo nel novembre 2020.

A marzo si è svolto il Power Day, una sorta di Battery Day in salsa Volkswagen. Lì il produttore tedesco ha dichiarato di star lavorando su di una batteria dal design unificato che abbatterà i costi del 50%. Nella conferenza si è inoltre parlato di infrastrutture, il piano riguarda anche l'Italia, dove verranno costruite nuove colonnine Fast Charge, in collaborazione con Enel.