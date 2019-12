Volkswagen pubblica il sound delle auto elettriche proprietarie, ascoltiamolo

Volkswagen ha condiviso sul proprio portale un file audio riguardante il sound della sua prima vettura elettrica, la ID.3. Il suono è stato sviluppato dal compositore Leslie Mandoki e verrà utilizzato da tutte le auto elettriche del brand tedesco.

L'Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), provvederà a generare il suono artificiale a velocità inferiori ai 30 km/h in fase di accelerazione o retromarcia. Sarà possibile udirlo sia nell'abitacolo che dall'esterno e varierà in base alla posizione del pedale dell'acceleratore, ascoltiamolo insieme. Frank Welsch, capo dello sviluppo in Volkswagen, ha affermato:"Il sound di un veicolo elettrico ne definisce l'identità. Il suono deve essere sicuro e piacevole. Può sembrare futuristico e deve anche impressionare col suo carattere unico."

Nell'Unione Europea la faccenda delle auto elettriche troppo silenziose si era fatta spinosa, fin quando a queste ultime è stata imposta l'emissione di un rumore per la salvaguardia dei pedoni. Da ora ogni EV deve possedere un sistema AVAS, che produrrà per legge un rumore udibile al di sotto dei 20 km/h. Tutti i produttori di auto dovranno quindi provvedere a rispettare questi standard entro il primo giorno di Luglio 2021, rimuovendo inoltre la possibilità di disattivazione del suono al conducente.

Tutte le case automobilistiche stanno lavorando sull'identità del sound proprietario, e non per gli obblighi delle normative, ma per differenziarsi dagli altri brand ed avere un proprio stile. E' quanto fatto da Porsche per la sua Taycan, supercar elettrica che ha ricevuto il cosiddetto Porsche Electric Sport Sound, un suono futuristico utile a rendere più "emozionale" l'esperienza di guida.



Per concludere vi rimandiamo ad un articolo riguardante la Volkswagen ID.3, che arriva sul mercato con un enorme bagaglio tecnologico offerto a meno di 30.000 euro.