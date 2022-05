Volkswagen pronta a svelare una compatta elettrica economica: arriverà nel 2025

Nonostante le recenti affermazioni del CEO di Volkswagen dicano che è troppo presto per passare alle auto 100% elettriche, la casa di Wofsburg continua il suo processo di elettrificazione della gamma, e a breve VW potrebbe presentare un’inedito veicolo EV compatto ed economico.

Il look dovrebbe ricordare il concept ID. Life presentato l’anno scorso al Salone di Monaco, avrà delle dimensioni paragonabili alla Polo e dovrebbe sostituire l’attuale e-Up, con un motore in grado di offrire più potenza ed efficienza: si parla di circa 227 CV di potenza provenienti dal propulsore elettrico montato sull’anteriore dell’auto, accoppiato ad una batteria da 57 kWh, che assieme permetteranno di toccare i 100 km/h in meno di 7 secondi, con una percorrenza di circa 250 km.

In termini estetici invece dobbiamo aspettarci un look caratterizzato dagli stilemi che abbiamo imparato a conoscere sui vari modelli elettrici ID di Volkswagen, quindi non mancherà la striscia luminosa che unisce i gruppi ottici anteriori ad esempio, e le forme morbide e rotonde già apprezzate su ID.5 ed ID.4 (a proposito, qui trovate la nostra prova su strada della Volkswagen ID.4 nella versione più sportiva GTX).

La nuova compatta di Wolfsburg è dunque attesa per il 2025, e verrà costruita in Spagna, negli stabilimenti in cui Volkswagen ha già investito più di 10 miliardi di dollari per agevolare l’elettrificazione del marchio, tra le quali figura anche la costruzione di una fabbrica dedicata appositamente alla batterie.