Volkswagen pronta a fermare la produzione della ID.3 a Dresda? Cosa sta succedendo

Sembra proprio che in casa Volkswagen non tiri una bella aria. Lo scorso 15 settembre vi abbiamo raccontato di come il marchio stesse pensando al licenziamento di circa 300 dipendenti, oggi a tal proposito non arrivano belle notizie...

A dare qualche dettaglio in più sul possibile taglio è stato il giornale tedesco Automobiliwoche, secondo cui Volkswagen potrebbe fermare la produzione della ID.3 nell’impianto di Dresda, in Germania. La fabbrica sarà in qualche modo mantenuta attiva, agli operai però verranno assegnate nuove mansioni. La storia dell’impianto di Dresda inizia nel 2002 con il CEO Ferdinand Piech, dalle sue porte sono uscite decine di migliaia di Phaeton, Bentley Flying Spur, Golf e ID.3. In particolare la hatchback elettrica è stata costruita in 6.500 esemplari lo scorso anno.

Per il marchio tedesco è davvero una pessima notizia, del resto la Volkswagen ID.3 è stata appena aggiornata ed è pronta ad arrivare in Italia con un’offerta di noleggio a lungo termine davvero ottima.

Dresda conta all’incirca 300 dipendenti e a tutti saranno assegnati nuovi incarichi; il problema vero riguarda i 2.000 lavoratori stagionali che ruotano attorno all’impianto, il cui destino è appeso a un filo. Il taglio sembra far parte di una strategia utile ad abbassare i costi e a mettere la compagnia in una migliore posizione nel prossimo futuro. Secondo Bloomberg la fabbrica costa fra i 60 e i 70 milioni di euro l’anno, fermare la produzione della ID.3 porterebbe dunque a un risparmio di circa 20 milioni di euro.

Queste ultime, pessime notizie si sommano a quelle provenienti da Zwickau, dove 269 operai stagionali saranno licenziati. Ricordiamo che a Zwickau Volkswagen produce la ID.3, il SUV ID.4, l’Audi Q4 e-tron e la CUPRA Born. Tra le motivazioni di questi tagli ci sarebbero i bassi ordini, i prezzi troppo alti dovuti all’inflazione e l’inadeguatezza degli attuali incentivi elettrici in tutta Europa, rei del mancato decollo degli ordini elettrici. Il marchio sta anche pagando la spietata concorrenza di Tesla e dei brand cinesi emergenti, tuttavia il CEO del Gruppo Volkswagen Oliver Blume sta cercando di riportare i profitti al 6,5% entro il 2026 (circa 10 miliardi di euro), mentre ora sono al 3,6%.