Volkswagen, pronta una city car che si ispira alla Golf 1? Ecco come potrebbe essere

I prezzi delle auto elettriche si stanno abbassando con costanza anche grazie all'introduzione di city car green low cost. Un chiaro esempio è la Citroen e-C3, in vendita a meno di 24mila euro.

La prossima estate verrà invece presentata la nuova Fiat Panda B-SUV, che sarà più robusta ma comunque low cost, mentre uscirà nel 2026 la nuova Renault Twingo che dovrebbe avere un prezzo d'attacco di circa 20mila euro.

E a breve a questo gruppo potrebbe aggiungersi anche Volkswagen, che dopo essersi concentrata su elettriche di gamma media, punta ora ad inondare il mercato di piccole vetture.

Secondo quanto fatto sapere dai francesi di Auto-Moto, non è da escludere che i tedeschi di Wolfsburg possano ispirarsi alla Golf 1, così come da render che trovate più sopra. L'idea è quella di introdurre al più presto un modello da circa 20/25mila euro di modo da non perdere terreno con la concorrenza, tenendo conto dei modelli elencati sopra già usciti o in procinto di essere commercializzati.

Ovviamente si tratta soltanto di una ipotesi grafica, nulla di confermato ne ufficiale, ma vista la tendenza nulla è da lasciare al caso. Fiat continua a commercializzare la sua Panda, il mese prossimo verrà svelata la nuova Ypsilon, Renault punta sulla Twingo e ancor prima sulla R5 e la R4, tutti modelli revival che sembrano essere molto apprezzati dal pubblico, e chissà che a breve anche Volkswagen non decida di rispolverare una sua auto vintage, proponendola sotto nuove vesti elettriche e con una tecnologia diversa rispetto a quella degli anni '70.

Tra l'altro proprio in questi giorni Volkswagen ha fatto sapere di essere al lavoro su 3 auto elettriche low cost, e chissà che in questo trio non vi sia spazio proprio per il remake della Golf 1. Non ci resta che metterci comodi e aspettare eventuali conferme o smentite.