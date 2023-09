Volkswagen, in programma un SUV ID.2? Ecco come potrebbe essere

Volkswagen starebbe lavorando attivamente a una nuova aggiunta alla sua gamma di veicoli elettrici: il SUV ID.2 entry level. In un recente articolo vi abbiamo parlato della ricetta segreta di Volkswagen per iD2. Questo SUV elettrico compatto sta suscitando notevole attesa nel mondo dell'automobilismo: ecco un'anteprima di come potrebbe apparire.

La foto della pagina Instagram @autoexpressmagazine, mostrano delle linee pulite e contemporanee tipiche di Volkswagen. Il suo profilo slanciato e aerodinamico non solo migliorerà il suo appeal visivo, ma contribuirà anche a una maggiore efficienza. La griglia anteriore, sebbene non necessaria per scopi di raffreddamento in un veicolo elettrico, probabilmente manterrà l'iconico look VW, fornendo una sensazione di familiarità ai fan del marchio.

L'interno dell'ID.2 sarà caratterizzato da design e innovazione. Con un abitacolo spazioso e confortevole, offrirà ampio spazio per passeggeri e bagagli. Le moderne funzionalità di infotainment e connettività terranno guidatori e passeggeri coinvolti e connessi in viaggio. L'impegno di Volkswagen per la sostenibilità si estenderà anche ai materiali interni, con opzioni eco-compatibili che si allineano con le iniziative green del marchio.

Sotto il cofano, l'ID.2 sarà alimentato dalla tecnologia avanzata di propulsione elettrica di Volkswagen, offrendo prestazioni, mantenendo al contempo un focus sull'efficienza. Si prevede infatti che questo veicolo elettrico offrirà un'interessante autonomia con una singola carica, rendendolo una scelta pratica per gli spostamenti quotidiani e le avventure del weekend.

Tra le soluzioni entry level Volkswagen starebbe lavorando anche su un iD1, che costerebbe meno di 20.000 euro.