Volkswagen, problemi di fornitura a breve? Tutta colpa delle inondazioni in Slovenia

I problemi per Volkswagen non cessano di presentarsi, dopo i dati non positivi relativi alle vendite, l'azienda tedesca dovrà affrontare un nuovo "contrattempo". Questa volta la situazione riguarda le recenti inondazioni in Slovenia, che hanno causato, fra l'altro, il decesso di molte persone. La situazione si protrae da almeno inizio agosto.

In Slovenia, presso l'azienda KLS Ljubno, Volkswagen produce buona parte dei suoi motori termici. Le inondazioni hanno colpito proprio le aree più produttive del paese, mettendo in difficoltà intere catene di produzione, non solo per il settore auto.

L'effetto domino arriverà fino in Portogallo, dove viene prodotta la T-Rock: la fabbrica ha appena comunicato che sarà costretta a sospendere l'attività di circa 5.000 dipendenti a causa della carenza di materiali che provengono proprio dalla Slovenia. Senza parlare dei ritardi che questo implicherà, dal momento che il processo di immatricolazione di veicoli termici vede processi burocratici piuttosto lunghi.

La già citata KLS Ljubno detiene il monopolio (con circa l'80% delle quote di mercato) per quanto riguarda ingranaggi e dispositivi specifici dei motori termici, non è da escludere che il problema si riverserà su molti altri produttori nelle prossime settimane. I danni fisici allo stabilimento dell'azienda slovena ammonterebbero a circa 50 milioni di euro.

Secondo i media sloveni la ripartenza di tutte le attività produttive avverrà entro il mese di ottobre, nel frattempo ti invitiamo a dare un'occhiata a un misterioso teaser che Volkswagen ha rilasciato, che lascia intendere un possibile ritorno della Golf Rabbit (o forse no).