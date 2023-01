Volkswagen ha ancora problemi con i chip: produzione verrà colpita nel 2023

Lo shortage dei componenti per automobili sembra destinato a continuare nei prossimi mesi, definendo un 2023 probabilmente tanto impegnativo quanto il 2022. Volkswagen lo crede ciecamente, al punto da avvertire il pubblico che “questa sarà la nuova normalità” e riconfermare la persistenza della carenza di chip agli investitori.

Come riportato da Autocar, Volkswagen ha avvertito chiunque della “volatilità del 2023” per quanto concerne gli effetti dei problemi nella catena di approvvigionamento. A parlarne, nello specifico, è stata Imelda Labbe, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG per le vendite e il marketing, che ha aggiunto come la casa automobilistica ora abbia una lista di ordini arretrati molto lunga.

Questo resta comunque un segnale positivo per il marchio che, dopo un 2022 chiuso con un aumento delle vendite elettriche del 23,6% e una diminuzione delle vendite complessive del 6,8%, spera di riuscire a liberarsi del suo backlog e confermare nuovi ordini ai clienti di tutto il mondo. Altri dati interessanti sono arrivati poi dalla Cina, dove ha raddoppiato le vendite di EV come la berlina ID 3, il crossover ID 4 e il SUV ID 6. Parallelamente, sono aumentate le vendite negli Stati Uniti arrivando a un totale di 88.820 vetture consegnate solo nel terzo trimestre dell’anno scorso.

Per il futuro VW ha le idee molto chiare: “La tabella di marcia è chiara: con la strategia Accelerate, Volkswagen accelera il ritmo della sua campagna elettrica con 10 nuovi modelli elettrici entro il 2026. Volkswagen ha già il più ampio portafoglio di modelli elettrici. Entro il 2026, il marchio avrà il prodotto giusto in ogni segmento, dall'auto elettrica entry-level con un prezzo target inferiore a 25.000 euro alla nuova ammiraglia ID 7”, ha concluso Labbe.

Guardando proprio all’avvenire del produttore tedesco, ecco il primo sguardo ravvicinato alla Volkswagen ID.7.