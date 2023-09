Volkswagen, priorità all'auto elettrica: 11 nuovi EV entro il 2027

Volkswagen introdurrà 11 nuovi modelli elettrici entro il 2027, ciò riflette l'accelerazione della transizione verso la mobilità elettrica da parte di uno dei principali produttori automobilistici al mondo. In linea con la crescente consapevolezza ambientale, il gruppo tedesco vuole farsi portavoce del settore per il futuro.

I veicoli elettrici devono affrontare alcune sfide, tra cui l'autonomia delle batterie, l'infrastruttura di ricarica e i costi. Per rimanere competitivi, è essenziale che i nuovi modelli elettrici della Volkswagen siano in grado di affrontare queste problematiche e soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di prestazioni, affidabilità ed efficienza.

La concorrenza nell'ambito dei veicoli elettrici è sempre più feroce, con molti altri produttori automobilistici che investono pesantemente in questa tecnologia, quindi Volkswagen deve mantenere elevati standard di qualità e innovazione per rimanere competitiva sul mercato. Attualmente Volkswagen sta anche affrontando una situazione di difficoltà per via delle inondazioni in Slovenia.

La dichiarazione di Thomas Schaefer vertono sulla criticità della strategia dei prezzi al ribasso che stiamo vedendo in questo periodo, soprattutto da parte di Tesla che a partire da gennaio ha progressivamente abbassato i prezzi di Model 3 e Model Y. Volkswagen si concentrerà sulla qualità e sul valore aggiunto dei suoi veicoli elettrici, piuttosto che competere esclusivamente sui prezzi

Questo approccio può essere vantaggioso in un mercato in crescita come quello dei veicoli elettrici, dove i consumatori possono essere disposti a pagare di più per prodotti di alta qualità, prestazioni superiori e funzionalità avanzate. Tuttavia, la competitività dei prezzi rimane un fattore importante, quindi trovare un equilibrio tra qualità e prezzo sarà cruciale per il successo dei futuri modelli elettrici della Volkswagen.