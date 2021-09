Volkswagen presenta la PRID.3 con l'obbiettivo di celebrare l'inclusività e la diversità

Oramai è passato circa un anno dalla commercializzazione effettiva della Volkswagen ID.3, la quale ha inaugurato un nuovo corso per la casa automobilistica tedesca, fatta di motori a zero emissioni e di tecnologia estremamente moderna.

Adesso il brand ha deciso di partecipare a un evento Pride del Regno Unito attraverso una simpatica iniziativa: lanciare una ID.3 coloratissima denominandola PRID.3 proprio in occasione dei festeggiamenti che si terranno il prossimo 11 settembre.

La tinta di fondo della carrozzeria è il bianco, ma come potete notare voi stessi dalle immagini in fondo alla pagina il colore neutro viene costantemente interrotto da onde e forme sinuose realizzate con le tonalità più disparate: quelli della bandiera Progress Pride. Troviamo infatti il rosso, l'arancione, il giallo, il verde il blu e il viola con l'aggiunta del nero e del marrone a raccogliere i colori che rappresentano il movimento LGBTQ+. Il rosa, l'azzurro e il bianco invece servono a includere le persone transgender.

La speciale applicazione per la ID.3 è stata creata grazie ad una collaborazione tra Volkswagen AG, Volkswagen UK e Creative FX. Il processo ha richiesto circa un giorno e mezzo per essere portato a termine, e per far aderire con precisione gli adesivi alla carrozzeria sono stati necessari altri tre giorni.



Inizialmente soltanto i dipendenti di Volkswagen UK avranno modo di osservare da vicino la vettura ma, come abbiamo già anticipato, dall'11 settembre essa sarà esposta in occasione del Milton Keynes Pride Festival che si terrà al Campbell Park di Milton Keynes.



A proposito di ID.3, la hatchback tedesca a zero emissioni sta per sbarcare anche in Cina: i preordini sono aperti, e la speranza della compagnia è quella di rilanciarsi nel Paese orientale dopo dati di vendita non pianamente soddisfacenti. A brevissimo invece VW presenterà il crossover sportivo che risponde al nome di ID.5 GTX: eccolo nell'ultima galleria di immagini condivisa per il pubblico.