Volkswagen presenta il suo ID.6: un enorme SUV elettrico

Dopo una lunga attesa e una prolungata fase di sviluppo, Volkswagen ha finalmente presentato al pubblico il suo VW ID.6 in occasione del Salone dell'automobile di Shanghai. Il brand tedesco, dopo la hatchback ID.3 pensata appositamente per i clienti europei, adesso è a caccia dei consumatori cinesi.

Al momento non sappiamo se l'ID.6 arriverà anche sul Vecchio Continente, ma è chiaro che l'obiettivo ai piani alti di Volkswagen sia quello di colonizzare un mercato in crescita esponenziale, il quale sta rapidamente pensionando le vetture tradizionali per attuare una delle transizioni elettriche più veloci al mondo.

Ecco le parole del CEO del marchio Volkswagen, Ralf Brandstätt, nel merito della questione:"Con la nuova ID.6 stiamo gettando le fondamenta che porteranno le auto elettriche a rappresentare almeno il 50 percento delle nostre vendite in Cina entro il 2030. Stiamo un certo ritmo nell'ampliare la nostra gamma di vetture MEB: entro il 2023, Volkswagen avrà almeno otto modelli ID. in Cina, estendendo la MEB a tutta la nazione. L'economia di scala che abbiamo agguantato ci permette di offrire le ultime tecnologie ad un prezzo conveniente, e ciò si espanderà ancora di più con la nostra offensiva elettrica."

L'architettura MEB è effettivamente una prodotto di grande livello (VW si avvicina a Tesla?), anche perché grazie alla sua duttilità Volkswagen l'ha usata per sviluppare una hatchback come la ID.3, un SUV di medie dimensioni come la ID.4 e adesso persino l'enorme ID.6. In effetti quest'ultimo modello, se comparato alla ID.3, è contraddistinto da misure estremamente diverse: la ID.6 ha una lunghezza di 488 cm, per cui è circa 30 cm più lunga della ID.4.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche, i clienti orientali potranno selezionare due diversi pacchi batterie in base alle esigenze, i quali avranno una capacità di 58 e 77 kWh e permetteranno rispettivamente di percorrere 436 e 588 chilometri per singola carica in ciclo NEDC (molto più generoso di WLTP o EPA). Il pacco batterie è collocato sotto l'abitacolo e garantirà per questo motivo un baricentro molto basso.

Sulle motorizzazioni invece il modello top di gamma andrà ad offrire una potenza di 225 kW (305 cavalli), che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in da 6,6 secondi e una velocità massima di 160 km/h attuati tramite la trazione integrale 4MOTION.



Nel frattempo il brand tedesco rilancia sul mercato europeo proponendo la ID.3 più economica di tutte: 350 chilometri di autonomia e ben poche rinunce.