Volkswagen sta preparando la ID.1 e una hypercar per sfidare la Tesla Roadster

Le voci di una nuova Volkswagen elettrica più piccola della ID.3 si sono ricorse negli ultimi mesi. La mobilità elettrica sulle supermini è ancora in fase embrionale e Volkswagen, col suo futuro esclusivamente elettrico, sarà probabilmente una delle regine del segmento.

Per la prima volta Volkswagen, tramite il nuovo CEO Ralf Brandstätter, ne parla apertamente, suggerendo l'arrivo di un Concept di ID.1: “Stiamo lavorando su questi Concept. Ovviamente dobbiamo tenere conto del fatto che in futuro i segmenti più piccoli di mercato richiederanno veicoli elettrici e noi stiamo preparando Concept per questa necessità. Ne parleremo presto. Le auto dei segmenti più piccoli sono importanti e molto interessanti per noi.”

I dettagli sulla citycar elettrica di Volkswagen si fermano qui, possiamo soltanto ipotizzare l'uso del brand "ID" e di una versione semplificata della piattaforma MEB. Ricordiamo che Volkswagen ha recentemente bloccato gli ordini della e-up! per le troppe richieste, è probabile che la ID.1 sostituirà non solo la versione elettrica ma anche la benzina, la casa tedesca difatti vuole dapprima limitare e poi terminare la produzione di veicoli a combustione interna. Secondo alcune indiscrezioni la ID.1 Concept arriverà nel 2023 e la versione di serie nel 2025, tuttavia le dichiarazioni di Brandstätter potrebbero suggerire tempistiche più vicine.

Non solo citycar, Volkswagen consoliderà la sua visione di sportività elettrica con il brand "ID R", visto per la prima volta con la mostruosa Volkswagen ID. R progettata per la Pikes Peak. Il primo modello ID R sarà una sportiva media al quale seguirà una hypercar due porte che sfiderà la Tesla Roadster.

Anche Bugatti, parte del Gruppo Volkswagen, potrebbe avere un futuro elettrico, rumor odierni danno per fatto il passaggio di Bugatti alla croata Rimac.