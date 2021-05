Volkswagen prepara i veicoli senza conducente: il lancio è imminente

Tra tutte i produttori di autovetture al mondo, Volkswagen fa certamente parte di un gruppetto piuttosto avanguardistico nel mondo dei veicoli elettrici e della guida autonoma. Adesso però la compagnia ha deciso di cambiare marcia dimostrando un impegno in ricerca e sviluppo solido e continuativo.

Il processo porterà Volkswagen a lanciare sul mercato in primis dei veicoli commerciali senza conducente, e solo in seguito si passerà alle autovetture. Il brand ha da tempo avviato partnership tecnologiche con compagnie particolarmente avanzate in tale ambito, e Argo sta sicuramente contribuendo in misura importante alla fase di test.

Per far sì che i veicoli senza conducente si comportino alla perfezione sulle strade pubbliche, VW ha deciso di lanciare dei programmi di test in molte città di tutto il mondo. Argo ha già fatto sapere di voler inaugurare un nuovo sito di test a Monaco di Baviera entro la fine di quest'anno, per consentire all'imminente ID.Buzz di esser messo a disposizione per il car sharing e il ridesharing. Altri veicoli, i quali serviranno a raccogliere dati in condizioni reali, stanno già circolando sulle strade di Miami, in Flordia, ed Austin, in Texas.



Moia, un ulteriore partner Volkswagen per la guida autonoma, sta lavorando parallelamente per offrire ai consumatori dei veicoli senza conducente per il car pooling, il quale verrà reso disponibile ad Amburgo, in Germania, entro la fine del 2021. Per il momento né Moia né Volkswagen hanno condiviso dettagli nel merito del programma, ma stanno puntando a diffondere in maniera capillare le opzioni di trasporto automatizzato in numerose città entro il 2025.



Ad oggi non abbiamo ancora una lista definitiva delle aree interessate, ma avviandoci a chiudere vogliamo tornare citare un altro obiettivo estremamente ambizioso. Volkswagen vuole infatti rivoluzionare il mondo delle autovetture tramite Project Trinity: optional sbloccabili con smartphone, abitacolo multimediale e assenza di volante per le versioni più avanzate.