Volkswagen prepara un SUV elettrico 'rugged': farà concorrenza al Tesla Cybertruck?

Oramai sono diversi anni che si parla di un SUV "rugged", dunque rinforzato, carrozzato, a marchio Volkswagen. I rumor si susseguono sin dal 2018, quando si è parlato di una VW T-Rug, oggi le indiscrezioni sono tornate e il progetto potrebbe approdare nella famiglia elettrica ID.

Come saprete, Volkswagen inizierà fra poco le consegne della nuova ID.3 elettrica, mentre prepara il lancio in pompa magna (anche negli USA) della ID.4. Nel frattempo le voci a proposito di un SUV "carrozzato" sono tornate a farsi prepotenti grazie ad Autocar, che ha parlato di una Volkswagen Ruggdzz, con uscita programmata nel 2023.

Il magazine britannico afferma che il progetto è ancora in via di sviluppo, non si sa nulla di certo, anche se potrebbero essere due le versioni in lavorazione: una lunga 4,6 metri in grado di ospitare 5 passeggeri, un'altra più allungata che può alloggiare anche una terza fila di sedili.

Il report dice anche che si tratta di una vettura estremamente diversa dalla ID.4, magari pronta anche per l'offroad grazie alla sua natura All-wheel drive - che si noterà anche grazie ad altri elementi presenti nella strumentazione e nel design esterno. Anche se non si tratta di un pick-up, farà concorrenza al Cybertruck?