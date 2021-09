Volkswagen prepara la rivale della Tesla Model 3: ecco i primi scatti

Volkswagen ha avviato già da un po' il processo di elettrificazione della gamma di veicoli proprietari, ma fino a questo punto ha commercializzato quasi esclusivamente crossover e SUV a emissioni zero. Ovviamente in futuro le cose cambieranno, e la presentazione dell'ambizioso Project Trinity, ci dà già un'idea della direzione che intraprenderà.

Adesso però le cose si fanno più concrete, perché i fotografi di InsideEVs si sono imbattuti in un interessante prototipo elettrico della casa automobilistica tedesca. Le forme sono chiaramente quella di una berlina, ma al momento non abbiamo alcun dettaglio sulla sua nomenclatura e sulle specifiche tecniche precise.

Per ora sappiamo che il modello avvistato verrà commercializzato anche in versione station wagon, e l'idea è quello di rendere disponibili all'acquisto entrambe le varianti entro il 2023. Soffermandoci sullo stile delle linee non possiamo non tornare con la mente alla ID. Space Vizzion concept mostrata nel 2019, ed è probabile che sarà proprio la duttile piattaforma MEB a porre le fondamenta per queste auto elettriche.

Partendo da questo assunto ci aspettiamo che la berlina di Wolfsburg scaricherà sull'asfalto circa 204 cavalli di potenza alimentati da un pacco batterie da 82 kWh (77 kWh utilizzabili). In questa precisa configurazione l'attuale ID.3 può percorrere 549 chilometri per singola carica in ciclo WLTP, mentre la ID.4 non supera i 501 chilometri. Probabilmente il nuovo modello salirà poco sopra i 500-520 chilometri grazie a forme più aerodinamiche della ID.4 e ad un peso maggiorato rispetto alla ID.3, ma ora come ora stiamo soltanto speculando.



Le voci di corridoio infatti parlano anche dell'introduzione di un pacco batteria da 84 kWh effettivi, con il quale poter facilmente superare la soglia dei 600 chilometri per carica in condizioni reali. A quel punto se il prezzo dovesse risultare competitivo, la vettura farebbe gola a molti automobilisti.



In ultimo vi lasciamo informandovi su un particolare non da poco: Volkswagen ha annunciato l'arrivo di aggiornamenti OTA per ID.3 e ID.4.