Volkswagen prepara il nuovo logo per la Golf GTI elettrica ed è fantastico

I prossimi modelli sportivi di casa Volkswagen saranno assolutamente green. A cominciare dalla Golf GTI che dal 2026 diventerà elettrica ma comunque divertente, lo storico marchio tedesco vivrà una vera e propria rivoluzione, forse una delle più importanti della sua storia.

Proprio per accompagnare questa profonda trasformazione, VW starebbe pensando di introdurre un nuovo logo per le GTI dell'era elettrica, e i colleghi di CarBuzz lo avrebbero scovato. Spulciando l'ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi è emerso un simbolo inedito che a nostro avviso appare davvero ben riuscito in quanto nuovo, immediato e nel contempo con un chiaro rimando al passato.

Semplicemente Volkswagen ha sostituito la “I” finale di GTI con il simbolo del fulmine e della saetta. Si tratta di un chiaro riferimento all'elettrico ma nel contempo potremmo interpretarlo anche come un voler sottolineare la velocità e lo scatto delle Volkswagen più sportive.

Sempre stando a quanto scovato da Carbuzz sembra che dovrebbe cambiare il significato della sigla che al momento sta per "Grand Touring Injection", dove l'ultima parola fa ovviamente riferimento all'iniezione di carburante.

Non è inoltre da escludere che VW possa utilizzare la scritta GTX per le sportive full electric e GTI (col fulmine) invece per gli ibridi, ma questa seconda teoria sembrerebbe un po' debole per il semplice fatto che la sigla è troppo importante in casa tedesca e difficilmente sarà quindi usata solo per determinate automobili.

In ogni caso la situazione è in divenire anche perchè, se tutto andrà secondo i piani, la nuova Golf GTI vedrà la luce solo nel 2026, dopo che si festeggerà il 50esimo anniversario nel 2025 (forse con un'edizione speciale), mentre di una nuova Polo GTI non vi è traccia anche perchè la piccola di casa Volkswagen saluterà il mercato definitivamente l'anno prossimo lasciando poi spazio alla ID.2ALL che costerà attorno ai 25mila euro.