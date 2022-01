Volkswagen si prepara a lanciare un NFT, ma non è quello che pensate

Mentre la francese Alpine vende la sua GTA Concept come NFT, la casa automobilistica tedesca Volkswagen sembra seguire una strada simile annunciando l’imminente arrivo di un suo NFT nel febbraio 2022...ma non è ciò che pensate.

Su Instagram e Facebook il produttore di Wolfsburg ha preso in giro il trend del mercato crypto scrivendo quanto segue: “Stiamo lanciando un NFT (Notably Fast Transporter). In arrivo nel febbraio 2022”. In altre parole, NFT è la sigla di “Veicolo particolarmente veloce”. L’immagine teaser allegata alla didascalia mostra un veicolo in penombra di cui si sa ben poco di ufficiale.

Tuttavia, non mancano speculazioni da parte della stampa del settore e dei fan: per loro si tratta di una nuova Golf, simile alla Golf R ma con maggiore aerodinamica – indicata anche dallo spoiler posteriore sopraelevato -, ruote e freni più grandi e la possibilità di rimuovere il chip di limitazione della velocità massima come nel caso della GTI TCR, puntando così alle massime prestazioni. Per un’altra teoria, questa dovrebbe essere la Golf R Plus prevista nell'aprile 2020 e poi mai lanciata, dotata di un motore da 2,0 litri da 400 cavalli capace di raggiungere i 100 Km/h in meno di quattro secondi.

Insomma, al momento il tutto balena ancora nella penombra della stessa immagine e nella battuta fatta al pubblico. Staremo a vedere nel febbraio 2022 che sorpresa ci farà Volkswagen!