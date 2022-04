Volkswagen prepara l'ID. Buzz Pick-up? Il render del capo design di VW

Dopo averlo atteso per anni, il nuovo Volkswagen ID. Buzz è stato ufficialmente presentato lo scorso 9 marzo 2022. Il mitico Bulli del marchio tedesco (per saperne di più: storia del mitico Volkswagen Bulli) è diventato elettrico e in futuro, chissà, potrebbe avere una versione pick-up.

A dirlo non siamo noi ma una persona interna alla stessa Volkswagen: Klaus Zyciora è infatti Capo Design del Volkswagen Group e, per celebrare il World Design Day, ha pubblicato su Instagram il render di un ID. Buzz Pick-up. La didascalia? "I designer hanno l'abilità di creare nuove visioni dei prodotti e oggi celebriamo il World Design Day con un'immagine di una variante dell'ID. Buzz assolutamente inedita. Dite che dovremmo portarlo a un nuovo livello?"

L'idea di un Bulli pick-up non è di certo nuova, Volkswagen nel corso della sua storia ha offerto ai suoi clienti diverse versioni pick-up del Bulli/Transporter (come potete vedere in basso), disponibili anche nella configurazione a quattro porte e con due file di sedili. Il marchio di Wolfsburg ha già in programma diverse versioni dell'ID. Buzz, vedremo ad esempio il Cargo alla fine di questo anno con un vano da 3.900 litri - con dimensioni capaci di ospitare fino a due europallet. Che nei piani dell'azienda ci sia anche il lancio di una variante pick-up?