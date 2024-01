Volkswagen porta ChatGPT sulla famiglia ID, su Tiguan e Golf

Volkswagen ha iniziato il suo 2024 in modalità Berserk: dopo aver tagliato i prezzi in diversi Paesi d’Europa per contrastare Tesla, la società ha annunciato di voler portare ChatGPT sulle sue vetture.

La funzione è praticamente già pronta e Volkswagen dovrebbe mostrarla al prossimo CES 2024 di Las Vegas, ovvero il Consumer Electronics Show. Per sfruttare ChatGPT sulle auto tedesche non ci sarà bisogno di un software nuovo di zecca, al contrario l’intelligenza artificiale funzionerà sul sistema operativo già in forze sui modelli della famiglia ID, pensiamo soprattutto a ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7. Inoltre ChatGPT dovrebbe funzionare anche sulla nuova Tiguan e sulla Golf di nuova generazione che verrà presentata nel corso del secondo trimestre del 2024.

Sulle auto new gen è già possibile trovare diversi assistenti vocali, da Alexa a Google Assistant, ChatGPT però offrirebbe un’esperienza totalmente diversa ai passeggeri. Con il sistema di OpenAI è infatti possibile discutere in maniera naturale e ottenere risposte più o meno complesse a domande di ogni tipo. Tranquilli però, Volkswagen ha assicurato che l’intelligenza artificiale non diffonderà dati sensibili sulle persone e sulle vetture, sarà assicurato “un altissimo livello di sicurezza”.

L’implementazione della funzione è stata possibile grazie al lavoro della società americana Cerence, che ha infatti chiamato il software Cerence Chat Pro. Non vediamo l’ora di vedere questa nuova intelligenza artificiale in azione sulle vetture Volkswagen.