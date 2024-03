Volkswagen Polo Robust, la versione 'off-road' pensata per le campagne

Qual è l'auto perfetta per una gita fuori porta, magari in campagna tra strade non asfaltate? Sicuramente la Volkswagen Polo; e no, non si tratta di uno scherzo. L'iconica vettura tedesca di segmento B, infatti, si dichiara pronta a diventare anche una regina dell'off-road, ma oltreoceano, non in UE.

È stata annunciata la nascita di una versione speciale della Polo chiamata Robust, pronta a debuttare sul mercato brasiliano. A questo punto, occorre anche sottolineare che VW ha da sempre avuto un rapporto strettissimo con il mercato latino, vale a dire sin dai tempi del Maggiolino, il quale veniva persino realizzato in uno speciale stabilimento in Messico. A proposito di Brasile, appena qualche anno fa è nata la Volkswagen Virtus decappottabile, l'improbabile VW realizzata per il presidente Lula; un esempio che vuole sottolineare come la realtà sudamericana sia molto cara al brand tedesco.

La Polo Robust non è altro che un'evoluzione della Track, ma a questo punto bisogna anche raccontare di quest'ultimo modello. Si tratta a sua volta di un'evoluzione meno costosa della Polo che noi europei siamo abituati a conoscere, destinata in modo esclusivo al mercato brasiliano. Nello specifico, l'auto in questione presenta i fari posteriori della generazione precedente del modello, una calandra leggermente più grande, così come i fari, e un cofano diverso. L'auto è nata nel 2022. Adesso, ecco una versione ancora più economica e destinata alla guida all-terrain.

Non è dato sapere molto al riguardo, ma la Robust dovrebbe avere un aspetto rustico e quasi spartano, con coprisedili in vinile, tappetini in gomma per i sedili e un altro tappetino in gomma per il bagagliaio. Inoltre, l'altezza da terra (si ipotizza) dovrebbe essere maggiore rispetto a una normale Polo, con il prezzo dovrebbe essere molto, ma molto più basso. Insomma, un'utilitaria 'off-road' e super economica, ma quando la avremo qui in Europa? Probabilmente mai, nel frattempo guardiamo al "Progetto Amsterdam", nome in codice dell'auto elettrica di VW da 20mila euro.